Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Энтони Блинкен выступили с общим заявлением, призвав западных партнеров сохранять "твердость и реализм" в отношениях с Российской Федерацией. Они поддержали возобновление работы комиссии Россия – НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

Блинкен сказал, что Запад должен взаимодействовать с Россией “для продвижения взаимных интересов, но при этом сохранять реалистический взгляд на нее”.

В свою очередь Столтенберг призвал РФ возобновить диалог по линии Россия – НАТО, который был создан в 2002 году. Он пояснил, что даже во время напряженных отношений, как сейчас, с Россией, альянс не хотел бы прекращать взаимодействие.

Со своей стороны представитель США призвал западных партнеров выработать “твердую общую позицию в отношении России”.

“Я думаю, в конечном счете мы можем надеяться, что отношения с Россией будут хотя бы предсказуемыми и стабильными… Даже работая с Россией в целях продвижения наших интересов и интересов альянса, мы также будем прилагать усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия”, – сказал Блинкен.

Столтенберг поддержал его, добавив, что “диалог важен, особенно в такие трудные времена”. Он отметил, что сторонам необходимо “сесть и обсудить сложные вопросы”.

“Даже при отсутствии каких-либо улучшений в отношениях между членами НАТО и Россией я считаю, что мы хотя бы должны работать над сложными отношениями – в вопросах транспарентности, снижения рисков, а также решения проблемы контроля над вооружениями”, – сказал руководитель НАТО.

К слову, НАТО прекратил сотрудничество с Кремлем в 2014 году, после аннексии украинского полуострова Крым. В 2016 году был создан совет Россия – НАТО, который регулярно собирался до 2019 года. Сейчас он временно прекратил свою работу.