США и РФ договорились провести в июне переговоры по ядерному оружию и пригласили Китай.

Об этом написал на своей странице в Twitter специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

“Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте проведения переговоров по ядерному оружию в июне. Китай тоже приглашен. Будет ли Китай добросовестно участвовать в переговорах?” – написал Биллингсли.

2 августа Россия и США официально разорвали ядерный договор, в результате чего в мире возникает опасение по поводу новой возможной гонки вооружений.