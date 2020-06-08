Об этом написал на своей странице в Twitter специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
“Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России Рябковым о времени и месте проведения переговоров по ядерному оружию в июне. Китай тоже приглашен. Будет ли Китай добросовестно участвовать в переговорах?” – написал Биллингсли.
2 августа Россия и США официально разорвали ядерный договор, в результате чего в мире возникает опасение по поводу новой возможной гонки вооружений.
- 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
- 1 февраля США объявили о приостановке своего участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСДМ) с Россией, который был подписан в 1987 году.
- 4 января 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Российской Федерации есть последний шанс, чтобы начать выполнять условия договора. При этом генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий ракетного договора, то у НАТО “есть много потенциальных способов реагирования”.