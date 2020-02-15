Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В сообщении сказано, что на борту лайнера находится около 380 граждан США.
Их сначала перевезут на материковую Японию, а затем они вылетят на родину на двух самолетах.
Подготовкой воздушных суден для эвакуации граждан заняты в Государственном департаменте США.
Ожидается, что американские граждане вернутся на родину в воскресенье, 16 февраля.
После прилета американские медики оценят состояние своих граждан. Пи этом уточняется, что на авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в порту японского города Иокогама поместили на двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess (“Бриллиантовая принцесса”), на борту которого находятся примерно 3700 человек.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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