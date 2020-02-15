Правительство США заявило о готовности эвакуировать своих граждан из круизного лайнера Dimond Princess, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В сообщении сказано, что на борту лайнера находится около 380 граждан США.

Их сначала перевезут на материковую Японию, а затем они вылетят на родину на двух самолетах.

Подготовкой воздушных суден для эвакуации граждан заняты в Государственном департаменте США.

Ожидается, что американские граждане вернутся на родину в воскресенье, 16 февраля.

После прилета американские медики оценят состояние своих граждан. Пи этом уточняется, что на авиарейсы не допустят тех, у кого наблюдаются кашель, повышенная температура и другие симптомы заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в порту японского города Иокогама поместили на двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess (“Бриллиантовая принцесса”), на борту которого находятся примерно 3700 человек.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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