Об этом заявили в воскресенье официальные лица США, сообщает Associated Press.
Так, по информации источников, госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена. Решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества.
Президент Дональд Трамп вышел из главного правозащитного агентства мирового сообщества в 2018 году из-за несогласия с критикой со стороны других стран-членов в отношении Израиля, который США считают своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.
Также администрацию Трампа не устроило членство Китая, Кубы, Эритреи, России и Венесуэлы, которые часто обвиняются в нарушениях прав человека.
По словам одного из высокопоставленных чиновников, администрация Байдена считает, что Совет по-прежнему должен реформироваться, но лучший способ способствовать переменам – это взаимодействовать с ним.
Несмотря на то, что до конца 2021 года США будут иметь в Совете только статус наблюдателя без права голоса, официальные лица заявили, что администрация намерена добиваться одного из трех мест полноправных членов, которые в настоящее время занимают Австрия, Дания и Италия.
Совет по правам человека при ООН — это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых ассамблеей на три года в соответствии с региональными квотами.
- Ранее президент США Джо Байден заявил, что “Америка вернулась”, и объявил о важных изменениях во внешней политике.