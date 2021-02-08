На этой неделе администрация президента США Джо Байдена намерена объявить, что возобновит сотрудничество с Советом ООН по правам человека, из которого почти три года назад вышел бывший президент Дональд Трамп.

Об этом заявили в воскресенье официальные лица США, сообщает Associated Press.

Так, по информации источников, госсекретарь Энтони Блинкен и высокопоставленный дипломат США в Женеве объявят в понедельник, что Вашингтон вернется в штаб-квартиру в Женеве в качестве наблюдателя, чтобы добиваться избрания в качестве полноправного члена. Решение может вызвать критику со стороны консервативных законодателей и многих членов произраильского сообщества.

Президент Дональд Трамп вышел из главного правозащитного агентства мирового сообщества в 2018 году из-за несогласия с критикой со стороны других стран-членов в отношении Израиля, который США считают своим ключевым союзником на Ближнем Востоке.

Также администрацию Трампа не устроило членство Китая, Кубы, Эритреи, России и Венесуэлы, которые часто обвиняются в нарушениях прав человека.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, администрация Байдена считает, что Совет по-прежнему должен реформироваться, но лучший способ способствовать переменам – это взаимодействовать с ним.

Несмотря на то, что до конца 2021 года США будут иметь в Совете только статус наблюдателя без права голоса, официальные лица заявили, что администрация намерена добиваться одного из трех мест полноправных членов, которые в настоящее время занимают Австрия, Дания и Италия.

Совет по правам человека при ООН — это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 2006 году. В его состав входят 47 экспертов, избираемых ассамблеей на три года в соответствии с региональными квотами.