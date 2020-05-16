В Белом доме рассматривают возможность возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но при условии, что Китай выплатит обязательные взносы.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Редакция телеканала получила в свое распоряжение черновик соответствующего решения.

Ранее США были самым крупным донором ВОЗ, но вследствие пандемии коронавируса президент страны Дональд Трамп отказался финансировать организацию. Это произошло по причине того, что ВОЗ не смогла предотвратить пандемию. Он называл ВОЗ “марионеткой Китая”, заявляя, что организация не получит денег, пока не будет проведено служебное расследование в этом направлении.

Ранее США финансировали ВОЗ на 400 миллионов долларов в год.

Теперь администрация планирует возобновить финансирование, но только при условии, что Китай заплатит обязательные взносы в ВОЗ.

В черновике письма для генерального директора ВОЗ Тедроса Адхана Гебреесуса, сказано, что Белый дом пока будет платить ВОЗ только обязательные взносы.

Один из чиновников в Белом доме подтвердил, что Трамп действительно согласился возобновить финансирование ВОЗ по пану, представленному в письме.

“Несмотря на недостатки ВОЗ, я считаю, что организация по-прежнему обладает огромным потенциалом и хочу, чтобы она реализовала этот потенциал, особенно сейчас, во время глобального кризиса”, – говорится в тексте письма. Возможно, от имени президента.

В письме указано, что Китай имеет огромный долг перед ВОЗ и должен начать выплачивать обязательные взносы для организации.

Ранее США финансировали ВОЗ на 400 миллионов долларов в год, а если сейчас будут давать только обязательные платежи, то это будет около 10% от указанной суммы.

“Если Китай увеличит свое финансирование для ВОЗ, мы рассмотрим возможность увеличения этих платежей”, – сказано в письме.

Также в тексте письма ВОЗ призвали быть независимой от политических процесса в мире, чтобы дать независимую оценку происхождения вируса.

Комитет по внутренней безопасности и правительственным вопросам Сената Конгресса США намерен расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сдерживании пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.