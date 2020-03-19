США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть, – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома.

Поводом для такой меры может послужить выход России из сделки с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть. Издания не уточняет, какие именно санкции могут быть наложены на Россию.

Кроме того, по данным газеты, Трамп намерен использовать дипломатические каналы, чтобы оказать давление и на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти сразу после развала сделки ОПЕК с Россией.

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.