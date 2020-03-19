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США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть, – WSJ

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России из-за обвала цен на нефть.

Четверг, 19 марта 2020, 23:59

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома.

Поводом для такой меры может послужить выход России из сделки с ОПЕК, который спровоцировал торговую войну с Саудовской Аравией и обвал цен на нефть. Издания не уточняет, какие именно санкции могут быть наложены на Россию.

Кроме того, по данным газеты, Трамп намерен использовать дипломатические каналы, чтобы оказать давление и на Саудовскую Аравию, которая объявила о наращивании производства нефти сразу после развала сделки ОПЕК с Россией.

Президент США намерен добиться, чтобы саудовские производители вернулись к уровню добычи, который был до выхода страны из сделки.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.

 

Теги: NAFTA, Дональд Трамп, санкции, Саудовская Аравия, США, ОПЕК

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