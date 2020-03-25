Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от карантина и "открыть страну для бизнеса", несмотря на быстрые темпы распространения COVID-19 в стране.

Об этом шла речь на брифинге членов целевой группы по коронавирусу во вторник, 25 марта.

По состоянию на 1:15 часов 25 марта в США зафиксировано 53 660 случаев COVID-19. 703 человека погибли. Еще 19 марта количество заболевших не превышало 14 тысяч. Медики прогнозируют, что в ближайшее время ситуация продолжит ухудшаться.

В свою очередь Трамп заверил, что трудности для американцев скоро закончатся. По его мнению, США достаточно хорошо пытаются сделать так, “чтобы было намного менее плохо”.

Трамп заявил, что его администрация хочет отказаться от ограничительных мер и снова “открыть страну для бизнеса”. Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

“Так что да, это плохо. Очевидно, цифры будут увеличиваться со временем, а затем они начнут уменьшаться. И мы собираемся открыть нашу страну для бизнеса, потому что наша страна должна была быть открытой и работать с другими, но особенно с нашими работниками. И двигатель всей этой системы — у нас должны быть компании. И эти компании любят наши работники, потому что они платят большую зарплату и большие, большие суммы нашим работникам. И мы скоро все начнем. Надеюсь, очень, очень скоро”, — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что соответствующее решение может быть принято уже через две недели.

“В конце 15-дневного периода мы примем решение о том, каким путем мы хотим идти, куда мы хотим идти, сроками. И, по сути, мы имеем в виду время открытия — по сути, открытие нашей страны, потому что она довольно хорошо закрыта, чтобы избавиться от этого невидимого врага”, — добавил Трамп.

Давать прямой ответ на вопрос о том, станет ли он действовать в интересах спасения бизнеса даже в случае, если медики будут настаивать на необходимости продлить ограничительные меры, Трамп отказался.

“Хорошо, вы увидите, что происходит. Я очень хорошо понимаю вопрос. Это… Это отличный вопрос. Но мы можем сделать две вещи одновременно. Скажу так: наша страна многому научилась. Мы узнали о социальном дистанцировании. Мы узнали о руках. … И мы можем начать думать о том, что, например, некоторые части нашей страны очень слабо затронуты. Очень маленькие цифры”, — заявил он.