Группа отставных генералов НАТО и военных чиновников предупреждает о последствиях для мировой стабильности, в случае выхода США из договора об открытом небе с Россией.

Об этом идет речь в материале британского издания The Guardian со ссылкой на совместное заявление генералов НАТО в отставке.

“На протяжении всей своей деятельности договор повышал военную прозрачность и предсказуемость, помогал укреплять доверие и взаимопонимание”, – сказано в заявлении.

Источники The Guardian отмечают, что министр обороны США Марк Эспер и государственный секретарь Майк Помпео решительно настроены выйти из Договора об открытом небе, который, как считают европейские лидеры и сторонники контроля над вооружениями, снижает риск развязывания войны.

В совместном заявлении группы из 16 военных командиров в отставке и министров обороны, координируемом Европейской сетью лидеров (ELN), опубликованном во вторник, говорится, что ОЗТ является жизненно важной опорой стабильности между ядерными державами.

“С 34 государствами-участниками, включая Соединенные Штаты, Россию и большинство европейских стран, многостороннее соглашение способствовало уведомлению о 1517 невооруженных перелетов”, – говорится в заявлении.