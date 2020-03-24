Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Так, ВОЗ фиксирует заметное ускорение распространения COVID-19 на территории США. На данный момент в стране более 42 000 человек заразились коронавирусом.

Отмечается, что 85 % заражений, произошедших за последние сутки, были в странах Европейского союза и США. 40 % из них – непосредственно в Штатах.

Отвечая на вопрос, могут ли Соединенные Штаты стать новым эпицентром вспышки, Харрис подчеркнула:

“Сейчас мы наблюдаем очень большое ускорение в США, поэтому у них есть такой потенциал. Мы не можем сказать, что это так, но у этого есть такой потенциал. У них очень большая вспышка и она усиливается”.

Представитель ВОЗ также добавила, что новые случаи COVID-19 следует ожидать каждый день, пока новые ограничительные меры не начнут вступать в силу.

До сих пор Европа была эпицентром распространения коронавируса, а Италия считается наиболее пострадавшей страной с самым высоким в мире числом смертей, хотя в последние дни число погибших там начало уменьшаться.