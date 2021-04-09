Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России.

Об этом заявил американскому телеканалу CNN представитель министерства обороны Соединенных Штатов.

По его словам, ВМС США регулярно действуют в Черном море, но развертывание дополнительных боевых кораблей в настоящее время станет для Москвы особым сигналом о том, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией в регионе.

При этом, США должны за две недели сообщить Турции, что они планируют зайти в Черное море. Но неизвестно, прислали ли такое оповещения Анкаре.

Источник также заявил, что США не рассматривают наращивание присутствия российских войск у границы с Украиной как попытку наступления. Однако “если что-то изменится, будут готовы отреагировать”.

Кроме того, представитель Министерства обороны сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

Из-за обострения на Донбассе 6 апреля украинская делегация в Трехсторонний контактной группе инициировала экстренное внеочередное заседание. Оно состоялось в среду.

Во время заседания ТКГ была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Впрочем, о совместном заявлении по этому договориться не получилось.