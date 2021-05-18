Процес виводу американських військових з Афганістану завершено на 20%. Попри загострення конфлікту в Ізраїлі - вивід контингенту не припинятимуть.

Про це повідомляє CNBC.

Центральне командування США повідомило про те, що виведення американського контингенту з території Афганістану завершено на 20%.

Американська сторона вивезла 115 вантажів з устаткуванням на транспортному літаку С-17 Globemaster. 5 тисяч одиниць техніки передали в Управління матеріально-технічного забезпечення оборони. Там його мають утилізувати.

Афганським військовим американці залишили п’ять об’єктів.

Що стосується безпосередньо виводу військовослужбовців, то процес наразі на рівні від 13% до 20%.

В понеділок, 17 травня, прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем не зупинить вивід американських військових з території Афганістану. Навпаки – президент США Джо Баден тільки впевнився в тому, що 20-річну війну в Афганістану потрібно закінчити.

Минулого тижня Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

“Потенційні супротивники повинні знати, що, якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

До цього американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.