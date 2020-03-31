Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Соответствующие санкции были приняты еще в декабре 2016 года президентом Бараком Обамой. Санкции были введены в отношении нескольких стран, которые представляли угрозу для США в киберпространстве. Среди них значится Россия.
“Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США”, – указано в документе.
Новым указом Трамп продлил действие ограничений на год.
“Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года”, – заявил Трамп по этому поводу.
Теперь уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс.
Указ дает возможность министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против США. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны, вовлеченной в кибератаки.
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