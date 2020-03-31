Президент США Дональд Трамп принял решение на год продлить санкции в отношении Российской Федерации из-за продолжающихся кибератак.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Соответствующие санкции были приняты еще в декабре 2016 года президентом Бараком Обамой. Санкции были введены в отношении нескольких стран, которые представляли угрозу для США в киберпространстве. Среди них значится Россия.

“Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США”, – указано в документе.

Новым указом Трамп продлил действие ограничений на год.

“Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года”, – заявил Трамп по этому поводу.

Теперь уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс.

Указ дает возможность министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против США. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны, вовлеченной в кибератаки.