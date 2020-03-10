Власти США приказали начать вывод войск из территории Афганистана 9 марта. Это решение принято в рамках заключенного соглашения с радикальным движением "Талибан".

Об этом сообщает AFP.

Ранее США подписали мирное соглашение с “Талибаном”, целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.

Соглашение предусматривает, что на протяжении 3 – 4 месяцев из Афганистана выведут конкретное количество американских военных. Их число должно сократиться с 13 до 8,6 тысяч. На протяжении 14 месяцев из Афганистана должны выйти и другие войска.

Кроме американских войск, Афганистан должны покинуть войска стран-союзников США по НАТО.

Официально вывод военных из США начался спустя несколько часов после церемонии присяги президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдулла.

Согласно условиям подписанного соглашения, талибы обещают не позволять экстремистам “использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников”.