Об этом сообщает AFP.
Ранее США подписали мирное соглашение с “Талибаном”, целью которого является прекратить восемнадцатилетние кровопролитие в Афганистане и полностью вывести американские войска из страны.
Соглашение предусматривает, что на протяжении 3 – 4 месяцев из Афганистана выведут конкретное количество американских военных. Их число должно сократиться с 13 до 8,6 тысяч. На протяжении 14 месяцев из Афганистана должны выйти и другие войска.
Кроме американских войск, Афганистан должны покинуть войска стран-союзников США по НАТО.
Официально вывод военных из США начался спустя несколько часов после церемонии присяги президента Афганистана Ашрафа Гани и премьер-министра Абдулла Абдулла.
Согласно условиям подписанного соглашения, талибы обещают не позволять экстремистам “использовать страну в качестве плацдарма для нападения на США или их союзников”.
- В январе прошлого года афганские талибы отозвали мирные переговоры с США, которые должны были состояться в Катаре. Причина – разногласия сторон по поводу повестки дня и участия в переговорах некоторых афганских чиновников.