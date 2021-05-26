Компанія Facebook оприлюднила звіт, в якому вказано, що в період з 2017 по 2020 рік Сполучені Штати найчастіше були об'єктом закордонних та внутрішніх кампаній впливу.

Звіт було оприлюднено 26 травня.

Окрім першості щодо використання в різноманітних кампаніях впливу, у США друга позиція серед країн, проти яких проводили внутрішні кампанії впливу через інструменти соціальної мережі. “Конкурентами” США стали Росія та Іран.

Найбільше кампаній впливу за участю США в Facebook було проведено у 2019 році, тобто напередодні американських президентських виборів.

У Facebook пояснили, що їх розрахунки засновано на кількості знайдених сіток “скоординованої неавтентичної поведінки”. Ці сітки з соцмережі вже видалили. У звіті сказано, що йдеться про певний тип операцій впливу за допомогою фейкових акаунтів, які використовують для маніпулювання суспільними дискусіями та обговореннях зі стратегічною метою.

Після 2016 року, коли з’явилася підозра щодо можливого втручання Росії в американські вибори, адміністрація Facebook почала відкрито боротися з такими кампаніями.

Джерелами кампаній впливу, тобто країнами, де створювали фейкові акаунти та намагалися впливати на ті чи інші події в інших країнах, у Facebook назвали Росію та Іран. Головними об’єктами закордонних операцій впливу були Україна, Лівія, Судан та Велика Британія.

Важливо, що приблизно 50% операцій впливу у всьому світі, які Facebook вдалося попередити з 2017 року, проводили шляхом створення внутрішніх сіток.

Очільник служби безпеки Facebook Натаніель Глейхер пояснив, що спочатку кампанії впливу були чимось на кшталт “елітних видів спорту”, оскільки такий метод могла собі дозволити відносно невелика кількість країн.

“Але ми побачили, що до цієї гри почали доєднуватися все більше людей”.

Внутрішні кампанії впливу на території США реалізовували шляхом використання конспірологічних чи маргінальних політичних рухів. Серед допоміжних інструментів були консалтингові фірми, онлайн-медіа та PR-компанії.

Загалом, у звіті описано понад 150 скоординованих сіток, які знайшли та видалили з Facebook, починаючи з 2017 року.