Американские военные в четверг, 25 февраля, обстреляли позиции иранских ополченцев в ответ на ракетные обстрелы американских сил за последние две недели.

Об этом сообщает CNN.

В результате атак погибло “несколько боевиков”, по данным американской стороны.

Авиаудары стали первыми действиями американских военных под руководством президента Джо Байдена. В то же время министр обороны Ллойд Остин уверен, что удары по американским базам совершили те же шиитские ополченцы, поддерживаемые Ираном.

Прессс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что авиаудары состоялись “по указанию президента Байдена”. При этом они были ответом на недавние нападения ополченцев на американские силы и силы коалиции, а также продемонстрировали борьбу США с “постоянными угрозами для персонала”.

“В частности, в результате авиаударов было уничтожено много объектов, расположенных в пункте пограничного контроля, которые используются несколькими поддержанными Ираном группировками боевиков, включая Катаиб Хезболла и Катаиб Саид аль Шухада. Операция показывает, что президент Байден будет действовать, чтобы защитить персонал американской коалиции. В то же время мы действовали сознательно, с целью деэскалации общей ситуации как в Восточной Сирии, так и в Ираке “, – сказал Кирби.

Позиции, по которым ударили военные США, используются как часть операции по контрабанде оружия. Атаки проводились с целью ухудшения способности групп осуществлять и информировать о нападениях.

Байден в действии

Остин сказал журналистам, что Байден разрешил авиаудары в четверг утром после того, как он порекомендовал президенту принять меры.

Кирби сказал, что Байден санкционировал авиаудары после консультаций с союзниками США, включая партнеров по коалиции. Атаки произошли примерно в 18:00 по североевропейскому времени.

Отметим, что эти авиаудары были спровоцированы рядом нападений на военных и дипломатов США. В частности, 29 декабря США осуществили авиаудары против Катаиб Хезболлы в Ираке. После этого страна заявила о нарушении суверенитета. Через несколько дней ополченцы, которые поддерживаются Ираном, совершили нападение на посольство США в Ираке, повредив имущество и поджегши внешние здания.

В США заявили, что будут действовать решительно против всех, кто совершает нападения на персонал.

“Мы уже заявляли, что будем считать Иран ответственным за действия своих доверенных лиц, которые нападают на американцев”, – заявил в понедельник представитель Государственного департамента Нэд Прайс.

Он отметил, что “во многих из этих атак применяется оружие иранского производства, поставляемое Ираном”.

На этой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают Иран ответственным за действия своих доверенных лиц.

15 февраля в результате ракетного обстрела сил коалиции вблизи международного аэропорта Эрбиль в Курдистане погибли гражданские лица, девять человек пострадали, среди них четыре американские подрядчики и один американский военный. В тот день в Эрбиле, на севере Ирака, было выпущено около 14 ракет в направлении сил США и коалиции. В то время Псаки сказала, что Байден и его администрация “оставляют за собой право ответить таким способом, который выберут”.

После этого ополченцы совершили еще несколько нападений на силы США.

На выходных по меньшей мере четыре ракеты поразили авиабазу Балад на севере от Багдада, где американская оборонная компания работает над иракскими боевыми самолетами.

В понедельник две ракеты приземлились в международной зоне Багдада, где находится много посольств иностранных государств. Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало.

Холод в отношениях

Взаимные авиаудары могут значительно повлиять на отношения США и Ирана в будущем. Эскалация конфликта произошла тогда, когда Вашингтон и Тегеран договорились о переговорах по ядерной программе Ирана.

В то же время Иран отказывается брать на себя ответственность за авиаудары иранских ополченцев по позициям США.

“Эти слухи решительно отвергаются, сомнительная попытка отнести их к Ирану также решительно осуждается”, – сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

“Это делает президента Байдена пятым президентом США подряд, который санкционирует удары на Ближнем Востоке. Нет абсолютно никакого оправдания для того, чтобы президент санкционировал военный удар, который не осуществляет самооборону от непосредственной угрозы без разрешения Конгресса. Нам нужно выйти из Ближнего Востока, а не провоцировать эскалацию”, – заявила Ро Кханна, калифорнийский демократ, член Комитета иностранных дел Палаты.