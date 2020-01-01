В Соединенных Штатах приняли решение отправить 750 военнослужащих в Ирак после того, как там осуществили нападение на американское посольство.

Об этом в Twitter написал глава Пентагона Марк Эспер.

После авиаударов со стороны США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы “Катаиб Хезболла”, поддерживаемой Ираном, около 20 тысяч протестующих пришли под стены дипведомства.

Они сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Они скандировали “Смерть Америке!”, сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой “зеленой зоны”. Также протестующие разбили камеры наружного наблюдения.

“Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня в Багдаде”, – заявил Эспер.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel… — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.

США уже направили 100 морских пехотинцев для охраны дипведомства,

“США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились”, – отметил чиновник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана заплатят “очень большую цену” в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2019 г.



“Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов в Ираке, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза”, – написал Трамп.