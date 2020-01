Об этом в Twitter написал глава Пентагона Марк Эспер.

После авиаударов со стороны США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы “Катаиб Хезболла”, поддерживаемой Ираном, около 20 тысяч протестующих пришли под стены дипведомства.

Они сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Они скандировали “Смерть Америке!”, сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой “зеленой зоны”. Также протестующие разбили камеры наружного наблюдения.

“Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня в Багдаде”, – заявил Эспер.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel…

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.