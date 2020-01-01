Об этом в Twitter написал глава Пентагона Марк Эспер.

После авиаударов со стороны США, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы “Катаиб Хезболла”, поддерживаемой Ираном, около 20 тысяч протестующих пришли под стены дипведомства.

Они сломали ворота диппредставительства США, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Они скандировали “Смерть Америке!”, сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой “зеленой зоны”. Также протестующие разбили камеры наружного наблюдения.

“Около 750 солдат будут незамедлительно размещены в регионе. Дополнительные силы также готовы к отправке в ближайшие несколько дней. Данное развертывание является надлежащей и предупреждающей мерой в ответ на растущую угрозу американскому персоналу и объектам, как это было сегодня в Багдаде”, – заявил Эспер.

США уже направили 100 морских пехотинцев для охраны дипведомства,

“США будут защищать своих граждан и интересы, где бы те ни находились”, – отметил чиновник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана заплатят “очень большую цену” в случае, если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.


“Иран понесет полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из наших объектов в Ираке, они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза”, – написал Трамп.

  • Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
  • Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
  • 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
  • В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.