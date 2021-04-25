США направлять додаткову допомогу Індії для боротьби з COVID-19

Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв'язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Twitter.

“Ми співчуваємо індійському народові, який опинився в розпалі жахливої спалаху COVID-19. Ми тісно працюємо з нашими партнерами, і ми надамо додаткову підтримку народу Індії і індійським героям з служб охорони здоров’я”, – написав він.

Нагадаємо, п’ятницю в Індії було зареєстровано 332 730 випадків коронавірусу – це найвищий денний показник, зареєстрований у світі другий день поспіль. Щоденна смертність від COVID-19 за попередні 24 години виросла на рекордні 2263 людини.