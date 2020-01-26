Соответствующий пост Дональд Трамп опубликовал в Twitter.

“Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет, чтобы санкции были отменены. Нет, спасибо!”, — написал Трамп, упомянув в посте телеканалы FoxNews и One America News Network.

Аналогичный пост американский лидер опубликовал на персидском языке.

В ответ на это глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал пост, в котором предложил Трампу ознакомиться с позицией государства в этом вопросе, которую министр накануне изложил в интервью немецкому изданию Spiegel.

“Дональду Трампу лучше основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках FoxNews или его персидских переводчиках. Чтобы быть лучше информированным, он может прочитать все мое интервью на английском языке”, — написал он.

Вот фрагмент интервью, о котором написал Зариф:

Spiegel: Вы исключаете возможность переговоров с США после убийства Сулеймани? Зариф: Я никогда не исключаю, что люди могут изменить свой подход и признать реальность. Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме. Важно то, как они себя ведут. Администрация Трампа может исправить свое прошлое, отменить санкции и вернуться за стол переговоров. Мы все еще за столом переговоров. Они — те, кто ушел. США нанесли большой вред иранскому народу. Придет день, когда им придется это компенсировать. У нас много терпения.