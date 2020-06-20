В США пока еще не рассматривают возможность для снятия ограничений на возобновление пассажирского авиасообщения со странами Европейского союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

У пресс-секретаря Белого дома спросил – принял ли президент США Дональд Трамп решение о снятии ограничений на авиаперелеты в Европу. Тот ответил, что об этом пока не говорили.

“Президент знает, что ограничения на поездки были очень важной составляющей спасения жизней. Почти 3 миллиона могли погибнуть, и эти ограничения на поездки сыграли важную роль в принятии мер на раннем этапе и спасении американских жизней. Он постоянно следит за данными. Сейчас нет планов их отмены, но в конечном итоге это решение президента”, – сказано в сообщении.

Решение о приостановке пассажирского авиасообщения между странами ЕС и США было принято 13 марта.

Оно было принято с целью минимизировать контакт с европейскими гражданами, где в то время активно распространялась коронавирусная инфекция.