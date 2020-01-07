Глава Объединенного комитета начальников генералов Пентагона Марк Милли назвал письмо, в котором говорилось якобы о выводе американских войск из Ирака "фейком", пояснив, что оно неправильно сформулировано.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

6 января в американских СМИ распространили копию письма, в котором Пентагон якобы планирует вывод войск с территории Ирака. В Минобороны США подлинность письма не подтвердили. В тексте письма было указано, что американские военные начинают “постепенное движение”.

В то же время журналисты ссылались на инсайдеров, утверждая, что американские военные создают некую “зеленую зону” около Багдада, где расположены различные правительственные объекты и иностранные дипмиссии, а также – военные базы Таджикистана и Кувейта.

В то же время министр обороны США Марк Эспер заявил, что опубликованное журналистами письмо не является точным. Его заявление обнародовала национальная корреспондент по делам ветеранов Минобороны США Тара Коп.

“Не было никакого решения покинуть Ирак”, – сказал Эспер.

“Я не знаю, что это за письмо … Мы пытаемся выяснить, откуда оно, что это такое. Но было принято решение оставить Ирак”, – отметил он.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что военнослужащие США не будут нарушать законы вооруженных конфликтов, нанося удары по иранским культурным объектам.

Согласно международному праву нападение на культурные объекты считается военным преступлением, включая резолюцию Совета Безопасности ООН, которую поддержала администрация Трампа в 2017 году, и Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.