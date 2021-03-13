Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США получили много запросов о предоставлении вакцин от коронавируса от других стран мира, но пока не планируют рассматривать их.

Об этом она сказала во время брифинга.

Псаки пояснила, что приоритет политики нынешней администрации по поводу поставки вакцин – сначала сделать прививки всему американскому населению, после чего распределять остаток другим странам мира.

“В нашей стране ежедневно по 1400 человек умирают вследствие заражения коронавирусом. потому нам необходимо быть уверенными в том, что американцы имеют доступ к самым эффективным вакцинам”, – сказала Псаки.

Она отметила, что администрация Белого дома не одобрила запрос ни от одной из стран мира на предоставление им вакцин от коронавируса.

“Это не о Европе, а о нашем фокусе и нашем приоритете”, – сказала Псаки.

При этом, компании, которые разрабатывают вакцины, имеют право заключать договора на их поставку с любыми странами мира по рыночной стоимости.

27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцины Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.

Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2 % населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.

Почти 18 % населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.