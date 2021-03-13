Об этом она сказала во время брифинга.
Псаки пояснила, что приоритет политики нынешней администрации по поводу поставки вакцин – сначала сделать прививки всему американскому населению, после чего распределять остаток другим странам мира.
“В нашей стране ежедневно по 1400 человек умирают вследствие заражения коронавирусом. потому нам необходимо быть уверенными в том, что американцы имеют доступ к самым эффективным вакцинам”, – сказала Псаки.
Она отметила, что администрация Белого дома не одобрила запрос ни от одной из стран мира на предоставление им вакцин от коронавируса.
“Это не о Европе, а о нашем фокусе и нашем приоритете”, – сказала Псаки.
При этом, компании, которые разрабатывают вакцины, имеют право заключать договора на их поставку с любыми странами мира по рыночной стоимости.
27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцины Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.
Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2 % населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.
Почти 18 % населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.
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