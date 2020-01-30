Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что от США не поступало просьб относительно совместного расследования дел, связанных с газовой компанией Burisma, где ранее работал сын экс-вице-президента Джо Байдена.

Об этом он рассказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

В октябре Рябошапка заявил, что закрытие дела компании Burisma, в том числе эпизод, в котором фигурирует сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, будет пересмотрено.

В ноябре Генпрокурор говорил, что не существует “дела Burisma”, а есть лишь несколько производств, в которых упоминается название компании.

“Нет дела Burisma. Оно существует в мозге того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств – несколько”, – заявлял Рябошапка.

Несмотря на такие заявления Рябошапки и якобы стремления американской стороны добиться от Украины открытия производства в отношении Burisma, по словам Рябошапки, официально предложений о совместном расследовании или помощи в расследовании – не поступало.

Американцы не обращались за правовой помощью к Офису генпрокурора? До сих пор ничего не поступало. Вы говорили, что в производстве прокуратуры есть большой кейс, и в нем есть материалы, которые так или иначе касаются деятельности компании “Burisma”… В этом кейсе огромный объем материалов, понемногу сшиваем, передаем для расследования. Дело состоит из нескольких тысяч томов, материалы касаются всех и всего. Из этого большого производства было выделено несколько эпизодов, касающихся разных должностных лиц. По этим эпизодам мы также проводим аудит, большую часть материалов уже передали, в основном в НАБУ и СБУ.

Кроме этого, Рябошапка сообщил, что большой аудит дел в отношении Burisma – “в режиме обновления”.