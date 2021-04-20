Державний департамент США рекомендував американцям не подорожувати до 80% країн світу у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

В оновленій інформації для туристів сказано, що пандемія продовжує “створювати безпрецедентні ризики для туристів”.

У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що світ “наближається до найвищого рівня інфікування”, попри масову програму вакцинації.

У Держдепартаменті пояснили, що обновили інформацію стосовно туристичних поїздок, оскільки змінилися рекомендації Центру з контролю й профілактики захворювань (CDC).

Навіть тим туристам, які збираються в подорож до 20% дозволених країн, рекомендують “переглянути своє рішення”.

Найближчими днями Держдепартамент збирається випустити окремі рекомендації стосовно кожної з країн світу. Всі країни розділять на чотири рівні. Перший рівень — звичайні карантинні обмеження, а четвертий — не рекомендується їхати до країни.

При цьому, звичайні карантинні обмеження рекомендують застосовувати лише у трьох країнах: Макао, Тайвань та Нова Зеландія.

Наразі в CDC рекомендують американцям не їздити до країн, де населення ще не вакцинували проти коронавірусу. Всі громадяни, які прилітають до США, зокрема американські громадяни, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус або ж документацію щодо імунітету.

На сьогодні в 156 країнах світу було введено лише 800 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, у Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. Сьогодні Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.