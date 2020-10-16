Об этом он рассказал в интервью Fox Business.
Трамп считает, что местные власти уже умеют справляться с коронавирусом и прекрасно это делают. В частности, сейчас в США только локальные вспышки COVID-19, как в Аризоне или Техасе, за стабилизацию которых отвечают губернаторы.
“Мы больше не будем вводить локдаун”, – сказал Трамп.
Он считает, что губернаторы от демократической партии, которые поддержали возобновление локдауна, совершенно не заботятся о гражданах с экономической точки зрения.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.