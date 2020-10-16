Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране больше не будут вводить полный локдаун, несмотря на то, какой будет ситуация с эпидемией COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

Трамп считает, что местные власти уже умеют справляться с коронавирусом и прекрасно это делают. В частности, сейчас в США только локальные вспышки COVID-19, как в Аризоне или Техасе, за стабилизацию которых отвечают губернаторы.

“Мы больше не будем вводить локдаун”, – сказал Трамп.

Он считает, что губернаторы от демократической партии, которые поддержали возобновление локдауна, совершенно не заботятся о гражданах с экономической точки зрения.