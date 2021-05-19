Про це повідомляє телеканал CNN.

Замість цього адміністрація накладе санкції на деякі дрібніші підприємства, які беруть участь в проєкті, в тому числі деякі російські компанії і судна, які допомагали в будівництві.

Так, США вирішили не вводити санкції щодо великої швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, материнською компанією якої є російський “Газпром”.

Представник Держдепартаменту, коли його запитали про рішення, яке буде передано Конгресу на цьому тижні, знову висловив незгоду із будівництвом трубопроводу.

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“Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що газопровід “Північний потік-2” – це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи і України, а також східній частині союзників і партнерів по НАТО. Ми продовжуємо вивчати інформацію про організації, які причетні до будівництва, і дали зрозуміти що компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони братимуть участь в “Північному потоці-2”, – сказав представник Держдепартаменту.