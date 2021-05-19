Адміністрація Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що виступає проти цього проєкту.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Замість цього адміністрація накладе санкції на деякі дрібніші підприємства, які беруть участь в проєкті, в тому числі деякі російські компанії і судна, які допомагали в будівництві.

Так, США вирішили не вводити санкції щодо великої швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, материнською компанією якої є російський “Газпром”.

Представник Держдепартаменту, коли його запитали про рішення, яке буде передано Конгресу на цьому тижні, знову висловив незгоду із будівництвом трубопроводу.

“Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти, що газопровід “Північний потік-2” – це російський геополітичний проєкт, який загрожує енергетичній безпеці Європи і України, а також східній частині союзників і партнерів по НАТО. Ми продовжуємо вивчати інформацію про організації, які причетні до будівництва, і дали зрозуміти що компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони братимуть участь в “Північному потоці-2”, – сказав представник Держдепартаменту.