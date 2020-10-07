Власти США приняли решение об ужесточении выдачи не иммиграционных рабочих виз типа H-1B. Это визы для высококвалифицированных рабочих.

Об этом сообщили на сайте Министерства внутренней безопасности страны.

Новые правила предусматривают, что США пересмотрят квоту “специальных профессий”, представителям которых ранее выдавали рабочие визы указанного типа.

Ранее американские работодатели сами запрашивали высококвалифицированных специалистов для своих компаний из других стран мира. Это делалось с целью оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Но квоту выдачи виз таким специалистам сократят, поскольку это вредит американским специалистам, которые не могут найти работу, так как места уже заняты иностранцами.

По данным американского ведомства, ранее в США приехали около 500 тысяч специалистов по визе H-1B.

Это привело к тому, что американцам отказывали в работе, а из-за чрезмерного количества специалистов на рынке пришлось снизить зарплату.

Также в ведомстве предложили компаниям делать только “реальные предложения реальным сотрудникам”.

Новые правила распространятся на треть иностранцев, которые пребывают в США на основании рабочих виз. Они начнут действовать через 60 дней после публикации решения в Федеральном реестре.

Весной президент США Дональд Трамп принял решение до конца 2020 года запретить выдачу грин карт и различных видов рабочих виз.

Новые ограничения будут действовать до конца 2020 календарного года и могут быть продлены.

Данный указ не распространяется на тех, кто уже находится в США.