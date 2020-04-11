Об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.
На данный момент в США вследствие заражения коронавирусом умерли 20 тысяч 86 пациентов. Теперь страна на первой позиции по количеству смертей в результате пандемии.
В Италии сейчас около 19,5 тысяч летальных случаев в результате коронавирусной болезни.
Также среди стран, где много пациентов умирают от заражения COVID-19 – Франция и Испания. Там около 14 тысяч и 16,3 тысячи, соответственно.
За прошедшие сутки, 10 апреля, в США умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом COVID-19 – 2035.
- По состоянию на утро субботы общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 102 764 человека.