В Соединенных Штатах Америки оценили вероятность участия в расследования авиакатастрофы Боинга украинских авиалиний в Иране.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Согласно заявлению Национального бюро безопасности на транспорте США, в стране следят за развитием событий и могут попытаться принять участие в расследование, поскольку самолет, потерпевший крушение, был сертифицирован в США.

По словам спикера ведомства Кристофера О’нила, в Штатах “придерживаются стандартных процедур расследования международных авиационных несчастных случаев, учитывая и ограничения относительно конкретных стран” (экономические санкции по отношению к Ирану – Ред.).

“Соответственно привычным процедурам, мы сотрудничаем с Государственным департаментом и другими ведомствами, чтобы определить лучший порядок действий”, – сказал спикер.

При этом отмечается, что в последнее время американское ведомство не участвовало в расследовании аварий самолетов в Иране, которые были сертифицированы в США.

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.