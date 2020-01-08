Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Согласно заявлению Национального бюро безопасности на транспорте США, в стране следят за развитием событий и могут попытаться принять участие в расследование, поскольку самолет, потерпевший крушение, был сертифицирован в США.
По словам спикера ведомства Кристофера О’нила, в Штатах “придерживаются стандартных процедур расследования международных авиационных несчастных случаев, учитывая и ограничения относительно конкретных стран” (экономические санкции по отношению к Ирану – Ред.).
“Соответственно привычным процедурам, мы сотрудничаем с Государственным департаментом и другими ведомствами, чтобы определить лучший порядок действий”, – сказал спикер.
При этом отмечается, что в последнее время американское ведомство не участвовало в расследовании аварий самолетов в Иране, которые были сертифицированы в США.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа). #Буквы собрали информацию о погибших украинцах.
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Сегодня вечером в Иран вылетит самолет с экспертами и представителями украинских силовых ведомств для участия в расследовании катастрофы самолета Boeing-737.