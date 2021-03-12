Об этом он сказал в ходе public talk в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
“Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его (Игоря Коломойского, – ред.) криминальную активность в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это “ПриватБанк”, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков”, – сказал Волкер.
Он также добавил, что, по его мнению, в кругах американского политикума есть ожидания, что “ПриватБанк” воздержится от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.
Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.
В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.
- Вечером 5 марта в Офисе президента заявили, что “Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи”. Поэтому государство благодарно каждому партнеру, в частности США, за поддержку на пути деолигархизации. При этом имени олигарха Коломойского в заявлении не вспоминают, как и введенные против него санкции.
- По убеждению пятого президента Украины Петра Порошенко, президент Владимир Зеленский должен откреститься от своего партнера Игоря Коломойского, а правоохранительные органы привлечь его к ответственности.