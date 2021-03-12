Дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Госдепа США в Украине в 2017-2019 годах Курт Волкер заявил, что США ожидают продолжения расследования деятельности олигарха Игоря Коломойского в Украине.

Об этом он сказал в ходе public talk в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

“Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его (Игоря Коломойского, – ред.) криминальную активность в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это “ПриватБанк”, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков”, – сказал Волкер.

Он также добавил, что, по его мнению, в кругах американского политикума есть ожидания, что “ПриватБанк” воздержится от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.

В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.