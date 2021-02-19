Соединенные Штаты Америки в пятницу, 19 февраля, официально снова присоединились к Парижскому климатическому соглашению, откуда страну в прошлом году вывел бывший президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в 2019 году Трамп официально уведомил Организацию Объединенных Наций, что Соединенные Штаты выйдут из коалиции (Парижского соглашения), состоящей из почти 200 стран. В начале ноября 2020 года США официально стали первой страной в мире, которая вышла из соглашения.

Трамп сделал этот шаг, утверждая, что меры по борьбе с изменением климата будут стоить США слишком дорого.

В январе 2021 года нынешний американский лидер Джо Байден подписал распоряжение о возвращении США в Парижское соглашение по климату (в первый же день своего пребывания в должности).

Сегодня же этот процесс был официально завершен.

“20 января, в первый день своего пребывания в должности, президент Байден подписал документ о возвращении США в Парижское соглашение. По условиям этого документа Соединенные Штаты сегодня снова официально становятся его стороной. Парижское соглашение представляет собой беспрецедентную основу для глобальных действий… Его цель проста и обширна: помочь всем нам избежать катастрофического потепления на планете и повысить устойчивость всего мира к уже наблюдаемым последствиям изменения климата”, – говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь назвал устранение угроз, связанных с изменением климата, а также внимание к мнению ученых “приоритетом внутренней и внешней политики” США.

“Это жизненно важно в наших дискуссиях по поводу вопросов национальной безопасности, миграции, международных усилий в сфере здравоохранения, а также в экономической дипломатии и торговых переговорах”, — подчеркнул Блинкен.

Ученые и зарубежные дипломаты приветствовали возвращение США в соглашение по климату.

Как отмечает Reuters, администрация Джо Байдена планирует резкое сокращение выбросов в течение следующих трех десятилетий.

Байден пообещал наметить путь к нулевым выбросам в США до 2050 года.

Он уже подписал более десятка исполнительных распоряжений, связанных с изменением климата, и мобилизовал федеральные ведомства, чтобы помочь формировать ответ правительства.

Ученые заявляют, что к 2030 году глобальные выбросы должны сократиться наполовину, чтобы предотвратить разрушительные последствия глобального потепления.

СПРАВКА. Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата, которая проходила в Париже (Франция). Документ подписали представители более чем 190 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году.

Одна из целей Парижского соглашения – не допустить повышения средней глобальной температуры на планете больше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Этот порог ученые считают точкой невозврата, после которой человечество уже не сможет контролировать катастрофические последствия изменений климата.