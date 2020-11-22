Соединенные Штаты Америки в воскресенье, 22 ноября, официально вышли из Договора по открытому небу. Причиной своего выхода в Вашингтоне называют невыполнение Россией своих обязательств в рамках настоящего договора.

Об этом сообщил государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

“Сегодня, согласно ранее направленного сообщения вступил в силу выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Благодаря этому Америка становится еще более безопасной, ведь Россия по-прежнему не выполняет свои обязательства”, – заявил он.

Напомним, 21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Трамп заявил, что Россия не придерживается этого договора.

На следующий день российские СМИ сообщили, что Кремль получил официальное сообщение от США о выходе из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу – это многостороннее соглашение, что позволяет осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.

Договор был заключен 24 марта 1992 в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Российская Федерация.