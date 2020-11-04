США официально вышли из Парижского соглашения по климату

США стали первой страной в мире, которая официально вышла из Парижского соглашения по климату.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения еще в июне 2017 года, но согласно постановлениям ООН, его решение вступает в силу только сегодня, на следующий день после президентских выборов в стране.

США смогут снова присоединиться к соглашению в будущем, если этого захочет президент.

Парижское соглашение было разработано в 2015 году для усиления глобального реагирования на угрозу изменения климата.

Оно направлено на то, чтобы в этом столетии глобальная температура поднималась значительно ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальными уровнями.

Почему выход из соглашения занял так много времени?

Задержка объясняется сложными правилами Парижского соглашения.

Предыдущие попытки заключить глобальный пакт по изменению климата провалились из-за внутренней политики США.

Поэтому, в преддверии парижских переговоров по климату дипломаты хотели убедиться, что США потребуется время, чтобы выйти, если произойдет смена руководства страны.

Несмотря на то, что соглашение было подписано в декабре 2015 года, оно вступило в силу только 4 ноября 2016 года, через 30 дней после того, как его ратифицировали как минимум 55 стран, на долю которых приходится 55 % мировых выбросов.

Ни одна страна не может уведомить о выходе из соглашения до истечения трех лет с даты ратификации. Кроме того, даже после уведомления государство-член соглашения все еще должно отбыть 12-месячный срок.

Что означает выход США из Парижского соглашения на практике?

Хотя в настоящее время на США приходится около 15 % мировых выбросов парниковых газов, они остаются крупнейшей и самой мощной экономикой в мире.

Поэтому, когда США становятся единственной страной, которая отказывается от решения глобальной проблемы, возникает вопрос о доверии.

В течение последних трех лет американские дипломаты посещали переговоры ООН по климату, а администрация пыталась использовать эти мероприятия для продвижения ископаемого топлива.

“Формально выход из соглашения явно вредит репутации США. Это будет второй раз, когда Соединенные Штаты будут главной силой, стоящей за переговорами о новом климатическом соглашении”, – отметил бывший высокопоставленный сотрудник администрации Барака Обамы по вопросам изменения климата Эндрю Лайт.