Госсекретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении введенных Организацией Объединенных Наций санкций в отношении Ирана. Их приостановили после подписания Иранской ядерной сделки (JCPOA) в 2015 году.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

В Госдепе заявили, что такие меры связаны с невыполнением Ираном своих обязательств по ядерной сделке и тем, что Совет Безопасности не смог продолжить эмбарго ООН на оружие в отношении Ирана, которое до этого действовало 13 лет.

Помпео считает, что решение о возобновлении санкций было принято в соответствии с процедурами организации, несмотря на мнение других стран из Совбеза ООН.

“Помимо эмбарго на поставки вооружения, это [санкции] включает в себя такие меры как запрет на обогащение и переработку [ядерных материалов] в Иране. Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями – передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет”, – говорится в сообщении.

Американский госсекретарь пригрозил странам, которые не будут соблюдать обязательства, последствиями в форме односторонних действий США.