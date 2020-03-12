Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить все путешествия с территории Европы сроком на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил в обращении к нации.

Предварительно, ограничение не коснется авиасообщения с Великобританией.

Будут запрещены перелеты из 26 стран ЕС, которые входят в шенгенскую зону.

“Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут корректироваться в соответствии с условиями на местах”, – пояснил он.

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Также он отметил, что исключения будут применяться в отношении американских граждан, которым необходимо вернуться. Перед полетом они обязаны будут пройти медицинскую проверку.

Запрет коснется этих стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды. Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.

В Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Правительство Украины создало веб-портал со всей актуальной информацией о коронавирусе COVID-19.