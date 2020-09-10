Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas на сумму 583 тысяч долларов. Такие меры были приняты за нарушение санкций против РФ, введенных через оккупацию Крыма.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

30 июля 2015 Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Через неделю “дочка” Deutsche Bank провела платеж в 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес IPP.

По информации Минфина США, банк провел большой платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.

Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, сделанных в том же 2015 году в пользу ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк”, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.