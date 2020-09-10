Об этом сообщается на сайте ведомства.
30 июля 2015 Минфин США внес в санкционный список нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, который был связан с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Через неделю “дочка” Deutsche Bank провела платеж в 29 млн долларов, в котором хранился экономический интерес IPP.
По информации Минфина США, банк провел большой платеж через США, который был связан с серией закупок мазута. В ведомстве считают, что банк мог знать о санкциях в отношении кипрской компании, но не принял достаточных мер, чтобы исключить выгоду для нее.
Второй эпизод связан с целой серией транзакций на общую сумму более 276,7 тысячи долларов, сделанных в том же 2015 году в пользу ОАО “Краснодарский региональный инвестиционный банк”, который также находился под санкциями за работу в оккупированном Крыму.
- В сентябре 2018 главный исполнительный директор банка Danske Bank, через который отмывал деньги двоюродный брат президента РФ Владимира Путина, Томас Борген подал в отставку.