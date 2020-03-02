Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Из санкционного списка были исключены “Независимая нефтегазовая компания”, “Приморнефтепродукт” и связанные с ними юридические лица. Ограничительные меры были наложены на них в 2017 году в связи с проведением незаконных операций по перевозке нефти в Северную Корею.

“Казначейство признает действия, предпринятые компаниями, чтобы гарантировать, что они не участвуют в деятельности, которая может принести пользу Северной Корее”, — отметили в ведомстве.

Теперь для этих компаний не действует запрет на сделки с участием лиц из США, а их имущество разблокировано.

“Санкции США не обязательно должны быть постоянными, санкции призваны обеспечить позитивное изменение поведения”, — подчеркнули в Минфине.