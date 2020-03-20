Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Так с 20 марта на неопределенный срок приостановлена выдача иммиграционных и неиммиграционных виз.
“В ответ на серьезные мировые проблемы, связанные с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает обычные визовые услуги во всех посольствах и консульствах США”, — говорится в сообщении.
В Госдепартаменте заверили, что “если позволяют ресурсы”, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные визовые услуги.
“Наши зарубежные представительства возобновят обычные визовые услуги в кратчайшие возможные сроки, но пока не могут сообщить конкретную дату. Услуги для граждан США продолжают оставаться доступными”, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки заявили о начале масштабного финансового кризиса из-за пандемии нового атипичного коронавируса. По состоянию на вечер 19 марта в США зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболевания COVID-19. 176 пациентов погибли, и только 108 выздоровели.
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