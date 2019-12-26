Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
“Мы присоединяемся к украинским и другим европейским партнерам в осуждении запуска Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом. Этот шаг со стороны России демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины”, – сказано в заявлении.
Напомним, в феврале 2019 года российская сторона заявила о том, что планирует в сентябре открыть продажу на первый пассажирский поезд, который проследует через Крымский мост 8 декабря. В ноябре в Крыму начали продавать билеты на поезда по Керченскому мосту в Россию.
- В понедельник, 23 декабря, состоялся запуск железнодорожного сообщения. Представительство Президента Украины в Крыму осудило действия российской стороны, а также визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, который состоялся без согласования.
- ООН выступила в поддержку Украины в вопросе открытия жд-сообщения между Россией и незаконно аннексированным Крымом.