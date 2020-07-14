Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

“Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика у Зайцево. Мы вместе с народом Украины осуждаем непрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизнь и получили травмы во время храброго несения службы своей демократии” , – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, 13 июля, на Донбассе погибли двое украинских защитников. Один из погибших подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Зайцево. Боевики обстреляли военнослужащих, которые эвакуировали тело погибшего украинского воина. В результате обстрела погиб военный медик.