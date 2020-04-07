Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине осудило призов на военную службу Россией во временно аннексированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства.

При этом Соединенные Штаты требуют от России немедленно покинуть украинскую территорию и прекратить нарушать права людей в Крыму.

“Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что Россия объявила о намерении призвать 3 300 жителей временно аннексированного Крыма на службу в российскую армию за пределами территории полуострова.