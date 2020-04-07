Об этом в Facebook сообщает пресс-служба посольства.
При этом Соединенные Штаты требуют от России немедленно покинуть украинскую территорию и прекратить нарушать права людей в Крыму.
“Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что Россия объявила о намерении призвать 3 300 жителей временно аннексированного Крыма на службу в российскую армию за пределами территории полуострова.
- Ранее посольство Украины в США обратилось к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps.