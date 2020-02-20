Соединенные Штаты Америки выступили с осуждением России за кибератаки против Грузии.

Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа.

В Главном разведывательном управлении США заявили, что Россия совершила массовую кибератаку против Грузии 28 октября 2019 года. В результате этого напрямую пострадало население.

“Этот шаг противоречит попыткам России утверждать, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и демонстрирует повторяющуюся модель безответственных киберопераций со стороны ГРУ в отношении ряда стран. Эти операции нацелены на возбуждение противоречий, создание нестабильности и подрыв демократических институтов”, – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Дипломат также призвал Россию прекратить подобные атаки в других странах.