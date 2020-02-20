Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа.
В Главном разведывательном управлении США заявили, что Россия совершила массовую кибератаку против Грузии 28 октября 2019 года. В результате этого напрямую пострадало население.
“Этот шаг противоречит попыткам России утверждать, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и демонстрирует повторяющуюся модель безответственных киберопераций со стороны ГРУ в отношении ряда стран. Эти операции нацелены на возбуждение противоречий, создание нестабильности и подрыв демократических институтов”, – заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Дипломат также призвал Россию прекратить подобные атаки в других странах.
“Мы вместе с мировым сообществом будем продолжать усилия по поддержанию международных принципов ответственного поведения государств в киберпространстве”, – подчеркнул он.
Также Помпео анонсировал предоставление помощи Грузии в технической области для укрепления способности защищаться от кибератак.
- Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Черниговской области группировку хакеров, которые готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти перед выборами президента Украины.