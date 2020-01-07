Власти США приняли решение не выдавать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение обусловлено обострением отношений между Вашингтоном и Тегераном, вызванным убийством иранского генерала Касема Сулеймани.

В то же время в ООН заявили, что США обязаны обеспечить доступ всем иностранным дипломатам на заседание Совбеза. Вашингтон ответил, что в визе отказано по причине “безопасности, терроризма и внешней политики”.

В Госдепартаменте США отказались от комментариев.

Миссия Ирана в ООН заявила:

“Мы видели сообщения средств массовой информации, но мы не получили никакого официального сообщения ни от США, ни от ООН относительно визы министра иностранных дел Зарифа”.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать отказ США в выдаче визы для Зарифа.

Заседание Совета Безопасности дало бы Зарифу глобальное освещение, чтобы публично критиковать Соединенные Штаты за убийство Сулеймани.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.