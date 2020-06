Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что открытие консульства в Гренландии – свидетельство приверженности Америки укреплению сотрудничеству с жителями острова и Данией.

“Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками и будет способствовать совместному процветанию наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за то, что помогли нам осознать это важное событие”, – написал Помпео.

On June 10, we reopen our consulate in Nuuk, Greenland. Our presence in Nuuk will strengthen our partnerships with our Arctic allies and enhance the shared prosperity of our friends in Denmark and Greenland. We thank our Allies for helping us realize this momentous occasion.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 10, 2020