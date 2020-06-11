Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что открытие консульства в Гренландии – свидетельство приверженности Америки укреплению сотрудничеству с жителями острова и Данией.

“Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками и будет способствовать совместному процветанию наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за то, что помогли нам осознать это важное событие”, – написал Помпео.

Ранее консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании, но в 1953 году его закрыли.

На сегодняшний день Гренландия – крупнейший остров на Земле. Он является административной автономной единицей Дании. На острове живут около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.

Напомним, что в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия.

Дании такое предложение категорически не понравилось. Они ответили, что “открыты для бизнеса, а не для торговли”, а также назвали эту идею абсурдной.

В ответ президент Трамп обиделся и отложил уже назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен “на неопределенное время”.

Это не первый случай, когда США проявляют интерес к Гренландии. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не брать во внимание слова Трампа, был в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории. Это борьба за влияние в Арктике, между США и Россией.

В 2018 году на острове состоялись выборы в местный парламент, победу на которых одержала социал-демократическая партия (Siumut), выступающая за отделение и полную независимость от Дании.

В этом ключе США пытаются предлагать острову помощь в размере $12,1 млн. Это делается, чтобы создать противовес влиянию России и Китая в Арктике.

  • Президент США Дональд Трамп распорядился до 2030 года создать ледоколы в Арктике и Антарктиде с целью защиты американских интересов.