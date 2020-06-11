Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Он отметил, что открытие консульства в Гренландии – свидетельство приверженности Америки укреплению сотрудничеству с жителями острова и Данией.

“Мы вновь открываем наше консульство в Нууке, Гренландия. Наше присутствие в Нууке укрепит партнерские отношения с арктическими союзниками и будет способствовать совместному процветанию наших друзей в Дании и Гренландии. Мы благодарим наших союзников за то, что помогли нам осознать это важное событие”, – написал Помпео.

On June 10, we reopen our consulate in Nuuk, Greenland. Our presence in Nuuk will strengthen our partnerships with our Arctic allies and enhance the shared prosperity of our friends in Denmark and Greenland. We thank our Allies for helping us realize this momentous occasion. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 10, 2020

Ранее консульство США в Гренландии было открыто в 1940 году после начала нацистской оккупации Дании, но в 1953 году его закрыли.

На сегодняшний день Гренландия – крупнейший остров на Земле. Он является административной автономной единицей Дании. На острове живут около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.

Напомним, что в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Дании такое предложение категорически не понравилось. Они ответили, что “открыты для бизнеса, а не для торговли”, а также назвали эту идею абсурдной.

В ответ президент Трамп обиделся и отложил уже назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен “на неопределенное время”.

Это не первый случай, когда США проявляют интерес к Гренландии. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не брать во внимание слова Трампа, был в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории. Это борьба за влияние в Арктике, между США и Россией.

В 2018 году на острове состоялись выборы в местный парламент, победу на которых одержала социал-демократическая партия (Siumut), выступающая за отделение и полную независимость от Дании.

В этом ключе США пытаются предлагать острову помощь в размере $12,1 млн. Это делается, чтобы создать противовес влиянию России и Китая в Арктике.