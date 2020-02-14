США продлили временную Генеральную лицензию китайской компании Huawei до 1 апреля 2020 года, тем самым отложив на время введение санкций.

Об этом говорится в решении ведомства, которое опубликовано в Федеральном реестре документов США.

В документе сказано, что правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную Генеральную лицензию для компании Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) и ее 114 филиалов за пределами США.

Срок действия нынешней лицензии истекает 16 февраля.

Для завершения операций у компании Huawei и ее партнеров теперь будет время до апреля, чтобы решить вопрос и завершить необходимые операции.

Как известно, американская администрация обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. По этой причине США настаивают на том, чтобы другие страны отказались от использования оборудования Huawei, переходя на стандарт сотовой связи 5G.