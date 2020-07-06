Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию “Думская”.

Так, на вопрос журналиста, планируются ли переходы из Одессы или Очакова в Азовское море, Неижпапа заявил, что Украина усилит свою обороноспособность в этом регионе.

“Я говорил много раз и повторю снова: Азовское море — это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли — у них не получится. Уже в этом году мы увеличим количество единиц в Азовском море. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц. Естественно, часть из них обязательно будет в Азовском море. Катера Mark VI – это универсальная платформа, на ней можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника. Mark VI обладают своей информационной системой — все катера этого типа находятся в одном информационном пространстве и передают данные онлайн. Теперь самое главное — уметь профессионально их использовать”, – рассказал командующий ВМС.

По его словам, эти катера Штаты планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому не предлагали.

Кроме катеров Mark VI, США продадут Украине пушки, инфракрасные радары и другое военное оборудование.