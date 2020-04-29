Посольство США отреагировало на нападение полицейских на журналиста Богдана Кутепова во время митинга у здания Кабинета Министров.

Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте диппредставительства.

Как сообщалось ранее, во время сегодняшней акции протеста под зданием Кабинета Министров Украины полицейские избили журналиста “Громадського” Богдана Кутепова и сломали его технику. После инцидента журналист обратился в полицию.

В посольстве отметили, что рады, что правоохранители не проигнорировали обращение журналиста.

“Мы рады видеть сообщения о том, что Национальная полиция начала внутреннее расследование по поводу обращения с украинским журналистом на акции протеста сегодня. Независимые репортажи в СМИ играют важную роль в украинской демократии”, — говорится в сообщении.