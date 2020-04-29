Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте диппредставительства.
Как сообщалось ранее, во время сегодняшней акции протеста под зданием Кабинета Министров Украины полицейские избили журналиста “Громадського” Богдана Кутепова и сломали его технику. После инцидента журналист обратился в полицию.
В посольстве отметили, что рады, что правоохранители не проигнорировали обращение журналиста.
“Мы рады видеть сообщения о том, что Национальная полиция начала внутреннее расследование по поводу обращения с украинским журналистом на акции протеста сегодня. Независимые репортажи в СМИ играют важную роль в украинской демократии”, — говорится в сообщении.
- Напомним, спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, надо подробно выяснить все обстоятельства избиения полицейскими журналиста. “Зная Богдана Кутепова ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия”, – заявил он.