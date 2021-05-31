Про це повідомляє французьке видання Le Journal du Dimanche.

Статую відправлять 7 червня, а до Нью-Йорку вона прибуде 4 липня, у День незалежності США. Вона буде значно меншою за першу статуї – всього 2,83 метра у висоту.

Ідея нової статуї з’явилася ще у 2019 році. Таким чином Франція хоче “віддати належне всім, хто по обидва боки Атлантики будував статую, і тим, хто боровся за те, що вона символізує”.

Спочатку статую розмістять на острові Елліс, де розташований Музей імміграції, в 1,6 км від острова Свободи з оригінальною пам’яткою. Потім її перевезуть до Вашингтона і встановлять в саду посла Франції Філіпа Етьєна.

“Ми хотіли відновити зв’язок з цією франко-американською історією”, – сказав посол.

Статуя Свободи, яку сьогодні можна побачити в Нью-Йорку за три кілометри від південного краю острова Манхеттен, була подарунком Франції на святкування першого століття незалежності США у 1876 році.

Її висота від землі й до кінчика факела – 93 метри, а від верху п’єдесталу до факела – 46 метрів.