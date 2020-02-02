Государственный секретарь Майк Помпео 13 января на конференции новаторов Кремниевой долины заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) намерена в рамках стратегии "военно-гражданское слияние" заниматься кражей зарубежных технологий.

Об этом сообщается на портале ShareAmerica – это платформа Государственного департамента США для распространения новостей об американской внешней политики по всему миру.

По словам Помпео, основная масса расследований ФБР относительно случаев кражи интеллектуальной собственности связаны с Китаем.

“Согласно китайским законам, китайские компании и исследователи обязаны – я повторяю, обязаны – под страхом наказаний, установленных законом, делиться технологиями с китайскими вооруженными силами”, – отметил Помпео.

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Некоторые факторы, которые вызывают опасения у США:

Связи с военными

Десятки ученых из Народно-освободительной армии Китая имеют связи с военными, но тщательно это скрывают ради свободных поездок в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию, США и Европейский союз. Эти китайские ученые работают заграницей над такими конфиденциальными проектами, как гиперзвуковые ракеты и навигационные технологии, сообщает Австралийский институт стратегической политики (ASPI), аналитический центр в Канберре.

Согласно докладу ASPI, китайские вооруженные силы с 2008-го по 2018-й год отправили 2,5 тысячи ученых в зарубежные университеты. В США и Великобританию поехало по 500 ученых, в Австралию и Канаду – по 300 человек, а в Германию и Сингапур – по 100.

“Некоторые из приезжих скрывают свои связи с военными, выдавая себя за представителей несуществующих научных учреждений”, – говорится в отчете ASPI.

Эксплуатация западной открытости

В Сенате США считают, что Китай пользуется прозрачной, взаимной и честной конкуренцией, которая на протяжении десятилетий содействует проведению американских исследований. “Эти ценности стимулируют свободный обмен идеями, позволяют самым точным научным выводам пользоваться наибольшим успехом и предоставляют ученым выгоду от их интеллектуальной работы”, – говорится в докладе Сената от 19 ноября 2019 года.

“Китай использует американскую исследовательскую работу и опыт в своих экономических и военных целях, и это несправедливо”, – говорится в расследовании Сената.

Так, Китайская генеральная корпорация атомной энергетики (CGN), которая отвечает за гражданские атомные станции в Китае, в 2019 году была внесена правительством США в Список организаций, пытающихся заполучить передовые американские реакторные технологии для использования в военных целях в Китае.

В этот список входят организации, деятельность которых угрожает национальной безопасности США.

Подрыв ключевых ценностей

В своем выступлении Помпео предупредил о том, что кража научных результатов со стороны Китая будет способствовать укреплению китайских военных сил, а также ведению репрессивной политики.

“Даже если Коммунистическая партия Китая вас уверяет в том, что ваши технологии используются в мирных целях, это сопряжено с огромным риском”, – сказал Помпео.