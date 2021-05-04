Президент США Джо Байден підтвердив, що до липня країна передасть іншим країнам 10% доз вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Про це він повідомив журналістам під час брифінгу в Білому домі.

Байден сказав, що 10% вакцин передадуть іншим країнам до 4 липня.

Зокрема, планується передати вакцини AstraZeneca в Бразилію та Індію.

Вакцини AstraZeneca вибрали через те, що національний регулятор заборонив їх використовувати в США.

“Що стосується вакцини AstraZeneca. Ми направили цю вакцину в Канаду і Мексику. Є інші країни, з якими ми зараз ведемо переговори. Я не готовий оголошувати, кому ще ми передамо вакцину, але до 4 липня ми збираємося направити приблизно 10% того, що у нас є”, – сказав Байден.

Він тільки зазначив, що США вже допомагають Індії.

Також Байден заявив про ціль до 4 липня зробити хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу 70% населення країни. Також буде повністю вакциновано 160 мільйонів американців.

Станом на ранок 30 квітня в США 237 мільйонів громадян отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Очікується, що до кінця травня вакцин в країні буде достатньо для кожного дорослого американця. Відтепер всі американські громадяни віком від 16 років мають право отримати щеплення проти коронавірусу.

Лише за останній тиждень в США на 16% менше випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник з лютого.